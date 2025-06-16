Анатолию Чубайсу – 70. Фотогалерея

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16 июня исполнилось 70 лет Анатолию Чубайсу – бывшему российскому политику и экономисту.

Он родился в Борисове (Минская область, Белорусская ССР, СССР). Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт и Московский энергетический институт. Кандидат экономических наук.

С начала 90-х являлся высокопоставленным государственным чиновником РФ. Председатель Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом – 1991-1994. Одновременно – заместитель председателя правительства Российской Федерации – 1992-1994. Под руководством Чубайса была разработана программа приватизации. В 1994-1996 был депутатом Госдумы РФ и первым заместителем председателя правительства РФ. В марте 1996-го возглавил аналитическую группу в составе предвыборного штаба Ельцина, фактически взяв на себя руководство избирательной кампанией президента. В 1996-1997 руководил администрацией Президента РФ Бориса Ельцина. В 1997-1998 – вновь первый заместитель председателя правительства РФ. В 1997-м также был министром финансов. В 1998-2008 – председатель правления РАО "ЕЭС России". В2001-2004 – сопредседатель "Союза правых сил". В 2008-2020 – председатель правления корпорации (АО "Роснано") "Российская корпорация нанотехнологий". В 2020-2022 – специальный представитель президента РФ "по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития". Позже покинул Россию. Живет преимущественно в Израиле.