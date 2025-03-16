"Львы Юга" получили еще три самолета F-35i "Адир". Фоторепортаж

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

16 марта в Израиль прибыли три новых истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35i "Адир". Они приземлились на авиабазе "Неватим", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Эти самолеты войдут в состав 116-й боевой эскадрильи "Львы Юга".

Теперь на вооружении ЦАХАЛа стоят 42 самолета F-35i, включая единственную в мире за пределами США модель, предназначенную для летных испытаний.

Израилем в США было заказано 75 самолетов F-35.

На текущий момент в составе ВВС ЦАХАЛа три эскадрильи F-35i – две боевые (140-я – "Золотой орел" и 116-я – "Львы Юга") и одна учебная (117-я – "Первая реактивная").

Планируется, что в итоге у ВВС Израиля будут три боевые эскадрильи F-35i.