Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках

Кадры из видеорепортажа AP Photo/Richard Kille

Власти и экологи Замбии опасаются долгосрочных последствий разлива кислоты после того, как 18 февраля обрушилась дамба отстойника медных приисков, принадлежащих китайской компании NFC Africa.

Около 50 миллионов литров кислотно-металлических отходов попали в приток реки Кафуэ. Фактически уничтожено всё живое на 100 км вниз по течению реки. Река Кафуэ протяженностью около 1500 км является крупнейшей в Замбии. Она обеспечивала питьевой водой многие населенные пункты в стране.