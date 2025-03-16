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Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках

Экология
Африка
время публикации: 16 марта 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 10:27

Кадры из видеорепортажа AP Photo/Richard Kille

Власти и экологи Замбии опасаются долгосрочных последствий разлива кислоты после того, как 18 февраля обрушилась дамба отстойника медных приисков, принадлежащих китайской компании NFC Africa.

Около 50 миллионов литров кислотно-металлических отходов попали в приток реки Кафуэ. Фактически уничтожено всё живое на 100 км вниз по течению реки. Река Кафуэ протяженностью около 1500 км является крупнейшей в Замбии. Она обеспечивала питьевой водой многие населенные пункты в стране.

Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках
Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках
Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках
Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках
Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках
Отравленная Замбия: последствия обрушения дамбы на медных приисках
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