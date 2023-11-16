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    Фоторепортажи

    Теракт к югу от Иерусалима: предотвращено кровавое нападение. Фоторепортаж

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    Фото: пресс-служба полиции и Flash90

    Около 9 утра 16 ноября трое вооруженных террористов попытались прорваться через КПП рядом с Туннельным шоссе (участок трассы 60). По всей видимости, они рассчитывали доехать до Иерусалима и там совершить масштабное нападение. Террористы были вооружены двумя автоматическими винтовками M-16 и двумя пистолетами, у них было не менее 20 магазинов к винтовкам и множество патронов для пистолетов, а также топоры и молоток. Кроме того, у них с собой была одежда, похожая на форму бойцов ЦАХАЛа.

    Трое террористов ехали на автомобиле с поддельными израильскими номерами. Они вызвали подозрение у охранников на КПП, и машину остановили для проверки. В этот момент террористы открыли огонь. Ответным огнем охранников, пограничников и бойцов ЦАХАЛа все трое террористов были уничтожены. Но в результате атаки были ранены шестеро израильтян, один из них получил крайне тяжелые ранения.

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    По оценке спецслужб, благодаря профессионализму и самоотверженности гражданских охранников, пограничников и солдат, находившихся на КПП, удалось предотвратить теракт в Иерусалиме, жертвами которого могло стать множество людей.

    Источники в Палестинской автономии называют имена ликвидированных террористов. Это боевики ХАМАСа Абдул Кадир аль-Кауасмэ (сын Абдуллы аль-Кауасмэ, который до ликвидации в 2003 году являлся в Хевроне командиром боевиков "Бригад Иззаддина аль-Касама"), его кузен Насер аль-Кауасмэ (брат Ахмада аль-Кауасмэ, совершившего теракт-самоубийство в Беэр-Шеве 31 августа 2004 года) и Хасан Кафиша. Террористам было от 17 до 20 лет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2023
    В теракте на КПП около Иерусалима участвовал сын ликвидированного командира боевиков ХАМАСа
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2023
    Теракт к югу от Иерусалима: есть раненые, ликвидированы трое террористов
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