Суккот во время войны "Железные мечи". Фоторепортаж из Израиля
время публикации: 16 октября 2024 г., 16:16 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 16:17
Фото: Flash90
Вечером 16 октября наступает Суккот – один из основных праздников еврейского народа. Суккот отмечают в течение семи дней, начиная с 15 числа месяца тишрей (в этом году праздник приходится на 16-23 октября).
Израильтяне заранее готовятся к празднику: строятся "шалаши" (сукки), с особой тщательностью отбираются идеальные "арбаа миним" (четыре растения) – ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог).
Нынешний Суккот омрачен войной, которая началась 7 октября 2023 года с массового вторжения террористов из Газы и длится уже более года, в последние месяцы особенно интенсивно – на северном фронте.