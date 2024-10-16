Суккот во время войны "Железные мечи". Фоторепортаж из Израиля

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Вечером 16 октября наступает Суккот – один из основных праздников еврейского народа. Суккот отмечают в течение семи дней, начиная с 15 числа месяца тишрей (в этом году праздник приходится на 16-23 октября).

Израильтяне заранее готовятся к празднику: строятся "шалаши" (сукки), с особой тщательностью отбираются идеальные "арбаа миним" (четыре растения) – ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог).

Нынешний Суккот омрачен войной, которая началась 7 октября 2023 года с массового вторжения террористов из Газы и длится уже более года, в последние месяцы особенно интенсивно – на северном фронте.