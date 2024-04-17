x
17 апреля 2024
|
последняя новость: 18:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2024
|
17 апреля 2024
|
последняя новость: 18:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

На Голанах уничтожают мины. Фоторепортаж

время публикации: 17 апреля 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 17:13

Фото: Michael Giladi/ Flash90

Управление по разминированию территорий при министерстве обороны Израиля проводит в северной части Голанских высот контролируемые подрывы собранных саперами мин.

Речь идет о "сезонной" операции. После завершения зимне-весеннего периода дождей саперы разыскивают мины, оказавшиеся за пределами огражденной территории. Эти мины собирают и уничтожают.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2024

На севере Голанских высот проводится контролируемый подрыв мин