На Голанах уничтожают мины. Фоторепортаж
время публикации: 17 апреля 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 17:13
Фото: Michael Giladi/ Flash90
Управление по разминированию территорий при министерстве обороны Израиля проводит в северной части Голанских высот контролируемые подрывы собранных саперами мин.
Речь идет о "сезонной" операции. После завершения зимне-весеннего периода дождей саперы разыскивают мины, оказавшиеся за пределами огражденной территории. Эти мины собирают и уничтожают.
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