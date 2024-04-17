На Голанах уничтожают мины. Фоторепортаж

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Управление по разминированию территорий при министерстве обороны Израиля проводит в северной части Голанских высот контролируемые подрывы собранных саперами мин.

Речь идет о "сезонной" операции. После завершения зимне-весеннего периода дождей саперы разыскивают мины, оказавшиеся за пределами огражденной территории. Эти мины собирают и уничтожают.