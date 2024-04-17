Иран отмечает День армии и готовится к израильскому удару. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

В Иране с размахом отмечают День национальной армии. Выступая перед участниками военного парада, президент Исламской республики Иран Эбрагим Раиси обещал дать жесткий ответ на любую угрозу со стороны Израиля. "Наши враги знают, что мы заставим их пожалеть о содеянном", – сказал президент.

В то же время в Иране боятся, что Израиль нанесет ответный удар. На базарах больше покупателей, чем обычно – люди стараются запастись продовольствием впрок.

Западные страны, оказывавшие давление на Израиль, чтобы убедить руководство еврейского государства отказаться от ответного удара, теперь больше концентрируются на том, чтобы этот удар был пропорциональным и не привел к новой эскалации конфликта и начала полномасштабной ирано-израильской войны.