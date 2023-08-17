Знаменитому актеру Роберту Де Ниро – 80. Фотогалерея

Фото: Associated Press

17 августа исполнилось 80 лет знаменитому американскому актеру, режиссеру и продюсеру Роберту Де Ниро, обладателю двух "Оскаров" и двух "Золотых глобусов".

Он вырос в "Маленькой Италии" в Нью-Йорке. Артистическую карьеру начал в школьном возрасте. С 1963 года работает в кино. За более чем полвека кинокарьеры сыграл примерно в 110 фильмах, а также снял около 20 картин как режиссер или продюсер.

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Мировую известность и первого "Оскара" ему принесла роль молодого Вито Корлеоне в фильме "Крёстный отец 2" (1974). Второго "Оскара" и первый "Золотой глобус" он получил за роль Джейка Ла Мотты в картине "Бешеный бык" (1980). Из наиболее известных фильмов, в которых играл Де Ниро, можно назвать такие картины, как "Таксист", "Двадцатый век", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Охотник на оленей", "Успеть до полуночи", "Славные парни", "Пробуждение", "Мыс страха", "Казино", "Однажды в Америке", "Схватка", "Анализируй это", "Мой парень – псих", "Джокер", "Ирландец" и многие другие.

Артист дважды был официально женат. У него семь детей от разных женщин (родных и приемных). В седьмой раз он стал отцом в этом году: его подруга, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен родила дочь.