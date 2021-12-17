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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи17 декабря 2021 г., 15:51

Корону Miss America получила студентка Эмма Бройлс. Фоторепортаж

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Участница из Аляски стала победительницей конкурса Miss America, который в этом году отмечает 100-летний юбилей.

20-летняя студентка Университета штата Аризона Эмма Бройлс получила юбилейную корону и стипендию в размере 100000 долларов, сообщает "Голос Америки".

В конкурсе, который проходил 16 декабря в казино в Коннектикуте, принимала участие 51 девушка: по одной от каждого из 50 штатов и округа Колумбия.

Мероприятие впервые состоялось в Атлантик-Сити в 1921 году и представляло собой конкурс красоты, но теперь внимание уделяется не столько внешности конкурсанток, сколько их лидерским качествам, талантам и коммуникативным навыкам.

Эмма Бройлс, "Мисс Аляска" Эмма Бройлс, "Мисс Аляска" Эмма Бройлс, "Мисс Аляска" Эмма Бройлс, "Мисс Аляска" Эмма Бройлс, "Мисс Аляска" Эмма Бройлс, "Мисс Аляска"
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