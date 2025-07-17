ЦАХАЛ продолжает уничтожать инфраструктуру террора в Газе. Видео
время публикации: 17 июля 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 17:23
Тактическая группа бригады НАХАЛь, находящаяся под командованием 162-й дивизии, действует в районе Дарж-Туфах на севере сектора Газы.
На нынешней неделе подразделения коммандос выявили рядом с войсками ЦАХАЛа группу террористов, вооруженных РПГ. Маневрирующие части навели на цель летательный аппарат ВВС. Наземным и воздушным огневыми ударами террористы были уничтожены.
В ходе операции, к которой было привлечено элитное подразделение инженерных войск "Яалом", был уничтожен подземный туннель длинной 800 метров и глубиной до 18 метров.
Подразделения Южного военного округа продолжают вести боевые действия в секторе Газы, чтобы защитить граждан Израиля, сообщает армейская пресс-служба.