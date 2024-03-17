"Полдень против Путина" на выборах президента РФ в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Erik Marmor/Flash90, Valerie Nicholas Prinz (Тель-Авив), Arik Shraga, Настя Рябцева и Хайфская антивоенная группа "Связь"

17 марта граждане РФ, временно или постоянно проживающие в Израиле, могли принять участие в голосовании на выборах президента России. Голосование проходило на трех избирательных участках – в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе.

Обычно подобные голосования в Израиле проходили при относительно невысокой явке: в 2012 году в Израиле на выборах президента РФ были признаны действительными около 12 тысяч бюллетеней, в 2018 году – около 11 тысяч.

Не наблюдалось особо высокой активности избирателей и сегодня – до полудня, когда к избирательным участкам пришло множество людей. Многие из тех, кто пришел проголосовать около полудня, принимают участие в символической акции "Полдень против Путина", которую российская оппозиция называет политическим завещанием Алексея Навального. Идея протестной манифестации, которую поддержала вдова политика Юлия Навальная, заключалась в том, чтобы в 12 часов дня прийти на избирательные участки и проголосовать против кандидатуры Путина. По сути, такое голосование является не только протестной акцией, но и акцией памяти Навального. О чем свидетельствуют плакаты, с которыми некоторые российские граждане пришли к избирательным участкам.

В Тель-Авиве очередь к избирательному участку после полудня растянулась примерно на полкилометра, в Хайфе – на 700 метров.

Аналогичные акции проходили сегодня во многих странах мира и, что важнее, во многих городах России.