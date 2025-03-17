День Святого Патрика: принцесса Уэльская не отказалась от "Гиннесса". Фоторепортаж

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16-17 марта во многих странах мира празднуют День Святого Патрика. Участники праздничных гуляний традиционно одеваются в одежду зеленых тонов, декорируют свои костюмы изображениями трилистника – символа Ирландии, и ирландским флагом. Для взрослой публики праздничные шествия, как правило, заканчиваются в пабах.

Принцесса Уэльская Кэтрин отметила День святого Патрика вместе с полком Ирландской гвардии в Лондоне. Перед вручением медалей солдатам, недавно вернувшимся из Ирака, она позволила себе бокал ирландского пива Guinness.

Река Чикаго накануне Дня Святого Патрика была окрашена в зеленый цвет. В Бостоне прошел праздничный парад.