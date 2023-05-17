Открытие 76-го Каннского кинофестиваля: звездная церемония. Фоторепортаж
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Фото: Associated Press
Вечером 16 мая стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль. В церемонии открытия участвовали Катрин Денев, Хелен Миррен, Ума Турман, Майкл Дуглас, Джонни Депп, Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио и многие другие.
В день открытия Майклу Дугласу была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля "в знак признания его блестящей карьеры, а также участия в кинематографе".
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Катрин Денев зачитала строки из стихотворения "Надія" Леси Украинки, тем самым выразив поддержку Украине, где продолжается кровопролитная война после вторжения российской армии.
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