Открытие 76-го Каннского кинофестиваля: звездная церемония. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Вечером 16 мая стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль. В церемонии открытия участвовали Катрин Денев, Хелен Миррен, Ума Турман, Майкл Дуглас, Джонни Депп, Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио и многие другие.

В день открытия Майклу Дугласу была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля "в знак признания его блестящей карьеры, а также участия в кинематографе".

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Катрин Денев зачитала строки из стихотворения "Надія" Леси Украинки, тем самым выразив поддержку Украине, где продолжается кровопролитная война после вторжения российской армии.