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    Фоторепортажи

    Открытие 76-го Каннского кинофестиваля: звездная церемония. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press

    Вечером 16 мая стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль. В церемонии открытия участвовали Катрин Денев, Хелен Миррен, Ума Турман, Майкл Дуглас, Джонни Депп, Наоми Кэмпбелл, Алессандра Амбросио и многие другие.

    В день открытия Майклу Дугласу была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля "в знак признания его блестящей карьеры, а также участия в кинематографе".

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    Катрин Денев зачитала строки из стихотворения "Надія" Леси Украинки, тем самым выразив поддержку Украине, где продолжается кровопролитная война после вторжения российской армии.

    Майкл Дуглас Катрин Денев Ума Турман Пом Клементьефф Наоми Кэмпбелл Алессандра Амбросио
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