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    Фоторепортажи

    Атака иранских дронов-камикадзе на Киев. Фоторепортаж

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    Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky, Vadym Sarakhan и телеграм-канал мэра Киева

    Утром в понедельник, 17 октября, в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко и глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщили, что российские военные вновь применили дроны-камикадзе для ударов по столице Украины.

    Были слышны четыре взрыва и интенсивная стрельба (по беспилотникам). Причинен ущерб жилым и нежилым зданиям. Один жилой дом разрушен и восстановлению не подлежит. Был нанесен удар по офису "Укрэнерго", находится Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.

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    Жертвами взрыва дрона-камикадзе, упавшего на жилой дом, стали четыре человека, в их числе молодая пара – мужчина и женщина, которая была на шестом месяце беременности. 19 жильцов разрушенного дома спасены и эвакуированы. Ведутся поисково-спасательные работы.

    Армия РФ снова применила барражирующие боеприпасы "Герань-2" – иранские Shahed-136.

    Попытки украинских военных сбить беспилотники из стрелкового оружия успехом не увенчались.

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    Украина испытывает острый дефицит в средствах ПВО.

    Атака иранских дронов-камикадзе на Киев. Фоторепортаж Атака иранских дронов-камикадзе на Киев. Фоторепортаж Атака иранских дронов-камикадзе на Киев. Фоторепортаж Атака иранских дронов-камикадзе на Киев. Фоторепортаж Атака иранских дронов-камикадзе на Киев. Фоторепортаж Атака иранских дронов-камикадзе на Киев. Фоторепортаж
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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Октября 2022
    В центре Киева прогремели взрывы: атака дронов-камикадзе
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