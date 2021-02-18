Израиль снежный: февраль 2021. Фоторепортаж

Снег выпал не только на горе Хермон, но и в других районах Голанских высотах, а также в Верхней Галилее. Вечером 17 февраля и ночью снег шел в Иерусалиме, а также на холмах Иудеи и Самарии.

Публикуем фотографии и видео заснеженных районов Израиля, присланные нашими читателями и полученные от агентства Flash90.