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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 февраля 2021 г., 14:00

Израиль снежный: февраль 2021. Фоторепортаж

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Снег выпал не только на горе Хермон, но и в других районах Голанских высотах, а также в Верхней Галилее. Вечером 17 февраля и ночью снег шел в Иерусалиме, а также на холмах Иудеи и Самарии.

Публикуем фотографии и видео заснеженных районов Израиля, присланные нашими читателями и полученные от агентства Flash90.

Иерусалим Алон Швута Иерусалим Кибуц Эльром Иерусалим Иерусалим
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