Иерусалим:
0 - 8°
Тель-Авив:
5 - 14°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 января 2022 г., 12:04

Состязания верблюдов в Турции: конкурс красоты и бои за самок. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

В январе в эгейском регионе на западе Турции проходят традиционные состязания верблюдов, включающие как "конкурс красоты", так и бои между самцами (за право спаривания с самкой).

Практика устраивать верблюжьи бои появилась в среде древних тюркских кочевых племён более 2400 лет назад.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 11 апреля 2018
"Рыцари и мастера": средневековый фестиваль в Галилее. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 25 марта 2018
Вдали от дома: курдский Новруз в Японии. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 марта 2018
Турецкие курды празднуют Навруз: полиция проводит аресты
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 11 февраля 2018
"Фестиваль золотой лошади" на замерзшем озере в Турции. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:04 Состязания верблюдов в Турции: конкурс красоты и бои за самок. Фоторепортаж
15:39 Актеру Джиму Керри – 60 лет. Фотогалерея
19:00 Зима в Израиле: радуга в небе и потоп на земле. Фоторепортаж
17:26 Бедуины против еврейских лесопосадок. Фоторепортаж из Негева
17:42 Актрисе и писательнице Аманде Пит – 50 лет. Фотогалерея
17:22 Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж
15:08 Кэтрин, герцогине Кембриджской – 40 лет. Фотогалерея
14:21 Актеру Эдди Редмэйну, "Хокингу" и "Саламандеру" – 40. Фотогалерея
15:20 Массовые волнения в Казахстане: столкновения, пожары, погромы. Фоторепортаж
12:09 Новогодний конкурс каллиграфии в Токио. Фоторепортаж
Загрузка...