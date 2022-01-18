Состязания верблюдов в Турции: конкурс красоты и бои за самок. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
В январе в эгейском регионе на западе Турции проходят традиционные состязания верблюдов, включающие как "конкурс красоты", так и бои между самцами (за право спаривания с самкой).
Практика устраивать верблюжьи бои появилась в среде древних тюркских кочевых племён более 2400 лет назад.
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