Режим военной катастрофы: последствия наводнений в западной Европе. Фоторепортаж

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Сотни людей погибли или пропали без вести в результате наводнений в странах западной Европы. Больше всего жертв в немецких землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Десятки погибших в Бельгии. Пострадали также Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Причинен многомиллиардный ущерб. Немецкие СМИ пишут, что природных катастроф такого масштаба в Германии не было в течение последнего столетия, хотя за последние 20 лет неоднократно ливневые дожди приводили к сильным наводнениям в этой стране.

Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны. В устранению последствий бедствия привлечены на данном этапе 850 военнослужащих. Поисково-спасательные и восстановительные работы продолжаются. В ряде районов до сих пор нет электричества и телефонной связи, невозможен проезд по многим дорогам.