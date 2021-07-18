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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 июля 2021 г., 15:47

Режим военной катастрофы: последствия наводнений в западной Европе. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

Сотни людей погибли или пропали без вести в результате наводнений в странах западной Европы. Больше всего жертв в немецких землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Десятки погибших в Бельгии. Пострадали также Люксембург, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Причинен многомиллиардный ущерб. Немецкие СМИ пишут, что природных катастроф такого масштаба в Германии не было в течение последнего столетия, хотя за последние 20 лет неоднократно ливневые дожди приводили к сильным наводнениям в этой стране.

Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны. В устранению последствий бедствия привлечены на данном этапе 850 военнослужащих. Поисково-спасательные и восстановительные работы продолжаются. В ряде районов до сих пор нет электричества и телефонной связи, невозможен проезд по многим дорогам.

Бельгия Бельгия Бельгия Бельгия Германия Германия
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