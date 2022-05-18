Форум "СловоНово" в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Яэль Ильинская и Алексей Каплан. Предоставлено организаторами

В Израиле впервые проходит форум свободной культуры "СловоНово", инициатором и арт-директором которого является Марат Гельман. Главная площадка форума – Музей еврейского народа АНУ (кампус Тель-Авивского университета).

Участниками форума в этом году стали Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Псой Короленко, Вениамин Смехов, Андрей Бильжо, Леонид Парфенов, Андрей Орлов (Орлуша), Лев Рубинштейн, Бахыт Кенжеев, Игорь Иртеньев, Елена Якович, Рома Либеров, Полина Осетинская, Дмитрий Крымов, Виталий Манский, Леонид Невзлин и многие другие. Среди гостей можно было увидеть Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

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Хотя организаторы заявили, что часть средств от продажи билетов пойдет на помощь Украине, многие задались вопросом о том, насколько уместны форумы русской культуры в то время, когда в Украине идет кровопролитная война, развязанная властями России. В то же время в социальных сетях звучат восторженные отзывы тех, кто побывал на форуме, а фотографии некоторых участников и гостей уже стали "вирусными".