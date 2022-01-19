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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи19 января 2022 г., 18:09

Актриса Иветт Мимье: 1942-2022. Фотогалерея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

В своем доме в Лос-Анджелесе во сне умерла известная американская актриса Иветт Мимье. Несколько недель назад ей исполнилось 80 лет.

Родилась 8 января 1942 года в Лос-Анджелесе в семье француза и мексиканки. Сниматься в кино начала с 16-летнего возраста. Участвовала в нескольких конкурсах красоты. В 1959 году подписала контракт с Metro-Goldwyn-Mayer. За 30-летнюю кинокарьеру снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Трижды была номинирована на "Золотой глобус". Наиболее известна по ролям "Машина времени" (1960), "Там, где ребята" (1960), "Четыре всадника Апокалипсиса" (1962), "Свет на площади" (1962), "Чудесный мир братьев Гримм" (1962), "Алмазная коронка бура" (1963), "Игрушки на чердаке" (1963), "Радость поутру" (1965), "Награда" (1965), "Темнота солнца" (1968), "Угонщик самолётов" (1972) и "Чёрная дыра" (1979).

На телевидении Мимье снялась в сериале ABC "Наиболее смертельные игры" (1970-71), который принес ей номинацию на "Золотой глобус". В ходе 1970-х и 1980-х она также снялась в серии сделанных для телевидения фильмов. В 1985 году она снялась в мыльной опере NBC "Берренджеры".

В телефильме "Навязчивую любовь" (1984) Мимье выступила в роли сценариста и сопродюсера.

В 90-е сыграла в фильмах "Перри Мейсон: Дело об отчаянном обмане" и "Леди Босс".


1966 год 1965 год 1965 год 1966 год 1982 год 1967 год
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