Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве. Фоторепортаж
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Фото: Александр Ханин
В Тель-Авиве проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют спортсменки из 39 стран, в том числе из Азербайджана, Армении, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Эстонии.
Россия и Беларусь в этом чемпионате Европы участия не принимают.
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Израильтянки успешно выступают на этом чемпионате. В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала 16-летняя израильская гимнастка Дарья Атаманов.
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