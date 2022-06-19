Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

В Тель-Авиве проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют спортсменки из 39 стран, в том числе из Азербайджана, Армении, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Эстонии.

Россия и Беларусь в этом чемпионате Европы участия не принимают.

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Израильтянки успешно выступают на этом чемпионате. В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала 16-летняя израильская гимнастка Дарья Атаманов.