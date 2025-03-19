Актеру Брюсу Уиллису – 70. Фотогалерея

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19 марта исполнилось 70 лет знаменитому голливудскому актеру, продюсеру и музыканту Брюсу Уиллису.

Он родился в Идар-Оберштайне (Западная Германия) в семье американского военнослужащего и немки. В 1957-м семья переехала в Нью-Джерси. В школьные годы Брюс записался в театральный кружок, чтобы избавиться от заикания. Окончил Монклерский университет, после чего перебрался в Нью-Йорк, где устроился на работу барменом (именно в этой роли он впервые снялся в кино в 1980 году).

За 45 лет кинокарьеры Брюс Уиллис сыграл примерно в 130 фильмах и сериалах. Всемирную славу ему принес боевик "Крепкий орешек" (1988). Среди наиболее заметных ролей съемки в картинах "Криминальное чтиво" (1994), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Осада" (1998), "Шестое чувство" (1999), "Неуязвимый" (2000), "Война Харта" (2002), "Двенадцать друзей Оушена" (2004), "Счастливое число Слевина" (2005), "Однажды в Голливуде" (2008), "Неудержимые" (2010), "РЭД" (2010), "Осада" (2021) и многие другие. Удостоен "Золотого глобуса" (1987) и "Эмми" (1987, 2000).

Завершил актерскую карьеру в 2023 году – после того, как у него была выявлена деменция. До того, в течение ряда лет у Брюса возникали проблемы с запоминанием текстов и речью.

Был женат на актрисе Деми Мур – у них три дочери, с 2009 года женат на фотомодели Эмме Хеминг.