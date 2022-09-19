Великобритания прощается с королевой Елизаветой Второй
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Фото: AP
В Вестминстерском аббатстве завершилась государственная церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой Второй, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Это первые государственные похороны в королевстве после смерти Уинстона Черчилля. Гроб королевы прибыл в аббатство на старинном артиллерийском лафете, который тянули матросы военно-морского флота.
В церемонии приняли участие около 2000 почетных гостей, в том числе 500 иностранных представителей. В последний путь королеву провожают 3000 военных, среди которых и солдаты из государств содружества наций. Среди членов королевской семьи были и старшие дети принца Уильяма – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Процессию провожал колокольный звон и артиллерийский салют.
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