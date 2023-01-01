Мир встретил новый, 2023 год. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90

Фейерверками, лазерными шоу, шампанским, тостами и молитвами в разных странах мира, от восточной Азии до Европы и Америки, встретили наступление нового, 2023-го года.

В прошлый, 2022-й год мир входил с оптимизмом – считалось, что почти удалось преодолеть пандемию коронавируса, главную проблему последних лет.

adv_11 m_ar_1

Но 24 февраля 2022 года российская армия вторглась в Украину, началась война, которая унесла десятки или даже сотни тысяч жизней, война, которая далека от завершения, война, разорившая Украину, война, лишившая Россию будущего, война, в которую, так или иначе, втянут весь мир.

Власти РФ "поздравили" украинцев с наступлением нового года очередным массированным обстрелом гражданских объектов, в том числе в Киеве. Атаки не прекращались и в новогоднюю ночь.