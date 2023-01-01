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    Фоторепортажи

    Мир встретил новый, 2023 год. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press, Flash90

    Фейерверками, лазерными шоу, шампанским, тостами и молитвами в разных странах мира, от восточной Азии до Европы и Америки, встретили наступление нового, 2023-го года.

    В прошлый, 2022-й год мир входил с оптимизмом – считалось, что почти удалось преодолеть пандемию коронавируса, главную проблему последних лет.

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    Но 24 февраля 2022 года российская армия вторглась в Украину, началась война, которая унесла десятки или даже сотни тысяч жизней, война, которая далека от завершения, война, разорившая Украину, война, лишившая Россию будущего, война, в которую, так или иначе, втянут весь мир.

    Власти РФ "поздравили" украинцев с наступлением нового года очередным массированным обстрелом гражданских объектов, в том числе в Киеве. Атаки не прекращались и в новогоднюю ночь.

    Париж (Франция) Нью-Йорк (США) Сантус (Бразилия) Киев (Украина) Санкт-Петербург (Россия) Тель-Авив (Израиль)
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