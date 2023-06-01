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    Фоторепортажи

    "Парад гордости и толерантности" в Иерусалиме. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90 и Associated Press

    1 июня в Израиле начался "Месяц гордости", который открылся "Парадом гордости и толерантности" в Иерусалиме, собравшим тысячи участников. Мероприятие проводится в столице Израиля 21-й раз.

    Безопасность обеспечивали более 2000 полицейских, бойцов пограничной полиции, охранников и добровольцев. Надзирал за порядком и лично министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

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    На этот раз на параде присутствовали лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, лидер оппозиционного блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц, лидер "Аводы" Мерав Михаэли, посол США в Израиле Том Найдс и другие известные политические и общественные деятели.

    Как и в прошлые годы, проведение в Иерусалиме массового парада представителей сексуальных меньшинств сопровождалось акциями протеста.

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