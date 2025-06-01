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ЦАХАЛ продолжает "зачистку" Сирии от оружия Асада. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 01 июня 2025 г., 16:05 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 16:05

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 474-ю бригаду "А-Голан", 810-ю бригаду "А-Хермон" и 3-ю бригаду "Александрони", действуют на территории Сирии, уничтожая военную и террористическую инфраструктуру.

Продолжается "зачистка" территории от оружия армии свергнутого режима Башара Асада.

Время от времени ЦАХАЛ наносит удары по целям в Сирии, ликвидируя оружие, которое может представлять угрозу Государству Израиль и свободе международного судоходства.

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