ЦАХАЛ продолжает "зачистку" Сирии от оружия Асада. Фото, видео
время публикации: 01 июня 2025 г., 16:05 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 16:05
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 474-ю бригаду "А-Голан", 810-ю бригаду "А-Хермон" и 3-ю бригаду "Александрони", действуют на территории Сирии, уничтожая военную и террористическую инфраструктуру.
Продолжается "зачистка" территории от оружия армии свергнутого режима Башара Асада.
Время от времени ЦАХАЛ наносит удары по целям в Сирии, ликвидируя оружие, которое может представлять угрозу Государству Израиль и свободе международного судоходства.