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    Фоторепортажи

    Акция протеста в Тель-Авиве: столкновения на шоссе Аялон. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Flash90, Associated Press, пресс-службы

    Акции протеста против юридической реформы продолжаются по всей стране. В Тель-Авиве на развязке а-Шалом демонстранты прорвали полицейские кордоны и перекрыли шоссе Аялон. Произошли столкновения с полицией. Применены спецсредства для разгона толпы. Задержаны многие участники беспорядков. Есть пострадавшие.

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