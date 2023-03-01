Акция протеста в Тель-Авиве: столкновения на шоссе Аялон. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press, пресс-службы

Акции протеста против юридической реформы продолжаются по всей стране. В Тель-Авиве на развязке а-Шалом демонстранты прорвали полицейские кордоны и перекрыли шоссе Аялон. Произошли столкновения с полицией. Применены спецсредства для разгона толпы. Задержаны многие участники беспорядков. Есть пострадавшие.

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