Попытка разгона оппозиционеров в Тбилиси. Фоторепортаж

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В ночь на 1 мая полиция предприняла попытку разогнать в Тбилиси массовую манифестацию противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция сравнивает с российским законом об иностранных агентах. Манифестанты возвели вокруг парламента баррикады. Противостояние между полицией и участниками демонстрации продолжалось несколько часов. Полицейские действовали жестко, применяли водометы и слезоточивый газ. Десятки оппозиционеров были задержаны, некоторые – избиты. В утру полиция отступила.