Попытка разгона оппозиционеров в Тбилиси. Фоторепортаж
время публикации: 01 мая 2024 г., 14:51 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 14:51
Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze
В ночь на 1 мая полиция предприняла попытку разогнать в Тбилиси массовую манифестацию противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция сравнивает с российским законом об иностранных агентах. Манифестанты возвели вокруг парламента баррикады. Противостояние между полицией и участниками демонстрации продолжалось несколько часов. Полицейские действовали жестко, применяли водометы и слезоточивый газ. Десятки оппозиционеров были задержаны, некоторые – избиты. В утру полиция отступила.