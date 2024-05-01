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Попытка разгона оппозиционеров в Тбилиси. Фоторепортаж

время публикации: 01 мая 2024 г., 14:51 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 14:51

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

В ночь на 1 мая полиция предприняла попытку разогнать в Тбилиси массовую манифестацию противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция сравнивает с российским законом об иностранных агентах. Манифестанты возвели вокруг парламента баррикады. Противостояние между полицией и участниками демонстрации продолжалось несколько часов. Полицейские действовали жестко, применяли водометы и слезоточивый газ. Десятки оппозиционеров были задержаны, некоторые – избиты. В утру полиция отступила.

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