Международный кинофестиваль в Москве, после трех лет войны. Фоторепортаж
время публикации: 20 апреля 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 12:45
Фото: AP Photo/Pavel Bednyakov
17 апреля открылся 47-й Московский международный кинофестиваль, на котором представлены более 200 картин из 50 стран. Фестиваль будет проходить до 24 апреля.
Одна из главных тем фестиваля в этом году – 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне.
О войне против Украины, которую власти РФ развязали более трех лет назад, на этом кинофоруме почти не говорят.