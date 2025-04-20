Международный кинофестиваль в Москве, после трех лет войны. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Pavel Bednyakov

17 апреля открылся 47-й Московский международный кинофестиваль, на котором представлены более 200 картин из 50 стран. Фестиваль будет проходить до 24 апреля.

Одна из главных тем фестиваля в этом году – 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне.

О войне против Украины, которую власти РФ развязали более трех лет назад, на этом кинофоруме почти не говорят.