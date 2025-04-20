x
20 апреля 2025
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2025
|
20 апреля 2025
|
последняя новость: 13:10
20 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Международный кинофестиваль в Москве, после трех лет войны. Фоторепортаж

Кинофестиваль
Россия
время публикации: 20 апреля 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 12:45

Фото: AP Photo/Pavel Bednyakov

17 апреля открылся 47-й Московский международный кинофестиваль, на котором представлены более 200 картин из 50 стран. Фестиваль будет проходить до 24 апреля.

Одна из главных тем фестиваля в этом году – 80-летие Победы в Великой Отечественной Войне.

О войне против Украины, которую власти РФ развязали более трех лет назад, на этом кинофоруме почти не говорят.

Члены жюри (слева направо): режиссер Корнел Георгица, режиссер Алексей Герман, актер Джон Робинсон, актриса Марьяна Спивак, актриса Бушра и председатель жюри кинопродюсер Луис Минарро
Актриса Анна Александрова
Международный кинофестиваль в Москве, после трех лет войны. Фоторепортаж
Никита Михалков и Владимир Машков
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Актриса Настасья Самбурская
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook