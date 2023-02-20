adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.563 ₪ 3.807 ₪
Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Президент США Джо Байден в Киеве накануне первой годовщины начала полномасштабной войны. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Associated Press

    В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден в рамках своего визита в Европу прибыл в Киев. О визите Байдена в Киев не было объявлено заранее.

    Президент США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Михайловскую площадь, где Байден под звуки сирены, предупреждающей о возможных ракетных обстрелах, почтил память погибших украинских воинов.

    adv_11 m_ar_1

    "Начав год назад вторжение, Путин считал, что Украина слаба, а Запад расколот. Он думал, что продержится дольше нас. Но Путин совершил смертельную ошибку", – заявил американский лидер.

    На встрече с Зеленским Байден объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Официально этот пакет будет представлен 21 февраля. Как рассказал президент США, пакет будет включать в себя артиллерийские снаряды, в том числе боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, в том числе ракеты Javelin, и системы воздушного оповещения, призванные защитить украинцев от российских бомб. Озвучил Байден и масштабы общих поставок вооружений: около 700 танков, тысячи бронетранспортеров, тысяча артиллерийских систем и два миллиона артиллерийских снарядов.

    Судя по публикациям американских СМИ, поездка готовилась в обстановке полнейшей секретности. Президента сопровождают только советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель главы аппарата Белого дома и личный помощник Анни Томасини. Впрочем бывший советник российского президента Сергей Марков в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев был согласован с российским руководством. "Джо Байден приехал в Киев только после того, как заручился гарантиями безопасности лично от Владимира Путина. Ему обещали, что во время визита не будет ни ракетных, ни артиллерийских ударов", – утверждает российский политолог.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_2

    Визит Байдена в Киев 20 февраля 2023 года продлился несколько часов.

    adv_14 article_fenix_desk
    adv_15 article_fenix_mobile
    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:03 В Эйлате машина сбила 10-летнего ребенка
    16:54 Местные органы власти и профсоюз учителей объявили о проведении забастовок
    16:29 Иранские грузовые самолеты зачастили в Москву: прибыл Ил-76ТД компании, связанной с КСИР
    16:22 Следующее заседание суда по иску минюста РФ против "Сохнута" состоится в Москве 30 марта
    16:17 Банк Израиля в восьмой раз поднял учетную ставку, она составила 4,25%
    16:15 На выставке вооружений в ОАЭ "сошлись" Россия и Турция. Фоторепортаж
    15:47 Boeing поставит для ВВС Израиля десятки истребителей F-15 IA и самолеты-заправщики KC-46
    15:15 Израильские парламентарии встретились с министром обороны Украины
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5