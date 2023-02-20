Президент США Джо Байден в Киеве накануне первой годовщины начала полномасштабной войны. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден в рамках своего визита в Европу прибыл в Киев. О визите Байдена в Киев не было объявлено заранее.

Президент США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Михайловскую площадь, где Байден под звуки сирены, предупреждающей о возможных ракетных обстрелах, почтил память погибших украинских воинов.

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"Начав год назад вторжение, Путин считал, что Украина слаба, а Запад расколот. Он думал, что продержится дольше нас. Но Путин совершил смертельную ошибку", – заявил американский лидер.

На встрече с Зеленским Байден объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Официально этот пакет будет представлен 21 февраля. Как рассказал президент США, пакет будет включать в себя артиллерийские снаряды, в том числе боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, в том числе ракеты Javelin, и системы воздушного оповещения, призванные защитить украинцев от российских бомб. Озвучил Байден и масштабы общих поставок вооружений: около 700 танков, тысячи бронетранспортеров, тысяча артиллерийских систем и два миллиона артиллерийских снарядов.

Судя по публикациям американских СМИ, поездка готовилась в обстановке полнейшей секретности. Президента сопровождают только советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель главы аппарата Белого дома и личный помощник Анни Томасини. Впрочем бывший советник российского президента Сергей Марков в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев был согласован с российским руководством. "Джо Байден приехал в Киев только после того, как заручился гарантиями безопасности лично от Владимира Путина. Ему обещали, что во время визита не будет ни ракетных, ни артиллерийских ударов", – утверждает российский политолог.

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Визит Байдена в Киев 20 февраля 2023 года продлился несколько часов.