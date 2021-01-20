Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
9 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи20 января 2021 г., 12:33

Крещенские купания: от Израиля до России. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

18-19 января православные христиане отпраздновали Сочельник и Крещение (Богоявление, Эпифанию).

В эти дни на реке Иордан, в районе Каср аль-Яхуд, на границе между Израилем и Хашимитским королевством, можно было наблюдать за группами верующих, совершающих ритуальное купание в холодных водах реки, где, согласно Новому завету, был крещен Иисус Христос.

В Израиле в последние дни холодно, в горах выпал снег. Температура воздуха в Иорданской долине не выше +15 градусов, вода в реке Иордан не теплее. Но разве сравнятся израильские "холода" с крещенским морозом средней полосы России, или с зимней погодой в Польше или Украине?

Россия Беларусь Россия Каср аль-Яхуд Украина Россия
продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 января 2020
Крещенские купания в реке Иордан. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 20 января 2019
Крещенские купания в Киеве. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 января 2017
Крещенские купания в святом Иордане и на острове Ада. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 января 2016
В прорубь при -20: крещенские праздники в Тюмени. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:59 Легендарному хоккеисту Уэйну Гретцки – 60. Фотогалерея
11:37 Снежный Хермон на карантине. Фоторепортаж
16:24 Гаитянский шик: в моде черепа, кресты и гробы. Фоторепортаж с Voodoo Fashion Show
17:03 "Иудейские войны" в Бней-Браке, Иерусалиме, Ашдоде. Фоторепортаж
14:35 Популярной актрисе Мише Бартон – 35. Фотогалерея
13:09 Знаменитой немецкой актрисе Настасье Кински – 60. Фотогалерея
20:27 "Вова, я уехал из-за тебя". В Тель-Авиве провели акцию солидарности с Навальным. Фоторепортаж
16:43 "Россия будет свободной". Акции в поддержку Навального. Фоторепортаж
16:57 Знаменитому певцу Пласидо Доминго – 80. Фотогалерея
13:24 Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Фоторепортаж
...