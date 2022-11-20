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    Фоторепортажи

    Церемония открытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    В воскресенье, 20 ноября, церемония открытия Мондиаля проходила на стадионе "Аль-Байт", на котором в первом матче чемпионата встречаются сборные Катара и Эквадора.

    В этом году чемпионат необычен по многим причинам. Главная – чемпионат мира впервые проводится в конце осени-зимой (из-за погодных условий в Катаре).

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    Обычно первенства проходят летом, когда в ведущих европейских чемпионатах перерывы.

    Власти Катара заявляют, что на организацию и проведение ЧМ 2022 потрачено 200 миллиардов долларов.

    Призовой фонд турнира составляет 440 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше, чем у чемпионата мира 2018 года.

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