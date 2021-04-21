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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи21 апреля 2021 г., 19:56

Акция в поддержку Навального в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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Фото: NEWSru.co.il

Вечером 21 апреля на площади Рабина в Тель-Авиве состоялась акция солидарности с российской оппозицией, в поддержку Алексея Навального.

Участники акции скандирвали лозунги: "Пять минут на сборы, жулики и воры!", "Навальный приходи! Путин уходи!", "Путин вор", "Отпускай", "Юля, держись!", "Россия без Путина!", "Весь мир с Навальным"

В манифестации приняли участие несколько сотен человек.

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