Акция в поддержку Навального в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Фото: NEWSru.co.il
Вечером 21 апреля на площади Рабина в Тель-Авиве состоялась акция солидарности с российской оппозицией, в поддержку Алексея Навального.
Участники акции скандирвали лозунги: "Пять минут на сборы, жулики и воры!", "Навальный приходи! Путин уходи!", "Путин вор", "Отпускай", "Юля, держись!", "Россия без Путина!", "Весь мир с Навальным"
В манифестации приняли участие несколько сотен человек.
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