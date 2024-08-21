Беспорядки в Иерусалиме: харедим против призыва в ЦАХАЛ. Фоторепортаж
время публикации: 21 августа 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 13:22
Фото: Flash90 и пресс-служба полиции Израиля
Утром 21 августа в Иерусалиме большая группа ультраортодоксов, в основном молодых мужчин, устроила акцию протеста около городского призывного пункта и в соседних районах.
Протестовавшие пытались перекрывать движение транспорта, в том числе трамвайные пути на улице Яффо.
Для наведения порядка были привлечены значительные силы полиции. Участники акции протеста выкрикивали оскорбления в адрес полицейских (полиция сообщает, что звучали выкрики "нацисты", "шикса" и пр.).
Нарушители порядка, перекрывавшие улицы, были оттеснены на обочины. Полиция продолжает контролировать ситуацию.
Несколько участников акции задержаны.