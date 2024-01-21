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    Фоторепортажи

    Соляные провалы Мертвого моря. Фоторепортаж

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    Фото: Yaniv Nadav/Flash90

    Сильные дожди, прошедшие в Израиле несколько дней назад, привели к обрушению грунта в районе Мертвого моря. В результате этого было создано потрясающее природное явление: соляные провалы, которые быстро заполнились водой Мертвого моря.

    Несмотря на просьбы специалистов не рисковать купанием в опасных местах, множество туристов решили насладиться отдыхом и сделать красивые фотографии.

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