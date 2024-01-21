Соляные провалы Мертвого моря. Фоторепортаж

Фото: Yaniv Nadav/Flash90

Сильные дожди, прошедшие в Израиле несколько дней назад, привели к обрушению грунта в районе Мертвого моря. В результате этого было создано потрясающее природное явление: соляные провалы, которые быстро заполнились водой Мертвого моря.

Несмотря на просьбы специалистов не рисковать купанием в опасных местах, множество туристов решили насладиться отдыхом и сделать красивые фотографии.