Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы собраться вечером в субботу около Кнессета. Условия для такого перехода неблагоприятные – температура днем поднимается до 30-35 градусов.

Вечером в четверг, 20 июля, участники марша дошли до кибуца Нахшон, где был разбит палаточный лагерь и состоялся "Фестиваль демократии".

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Организаторы заявляли, что задачей марша является оказание давления на "диктаторские намерения израильского правительства". Они пригласили принять участие в марше всех, кто выступает против реформы юридической системы.

В пешем марше участвуют сотни людей. Организаторы рассчитывают, что на конечном этапе число участников составит около 10 тысяч. Далеко не все в силах пройти весь путь от Тель-Авива до Иерусалима пешком (это более 50 км, причем идти приходится в гору). Многие следуют по маршруту марша на автомобилях и мотоциклах.

Планируется завершить марш около здания Кнессета и разбить рядом с ним палаточный городок протеста. Причем организаторы заявляют о намерении оставаться там неопределенное время.

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В субботу вечером пройдут и традиционные акции протеста по всей стране, самой многочисленной из них всегда оказывается демонстрация в Тель-Авиве.

Начиная с воскресенья, 23 июля, Кнессет будет обсуждать закон об отмене принципа крайней неприемлемости и голосовать за него. В тот же день состоится демонстрация "Миллион граждан в Тель-Авиве", которую намерены провести сторонники реформы.