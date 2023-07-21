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    Фоторепортажи

    Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж

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    Фото: Chaim Goldberg/Flash90

    Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы собраться вечером в субботу около Кнессета. Условия для такого перехода неблагоприятные – температура днем поднимается до 30-35 градусов.

    Вечером в четверг, 20 июля, участники марша дошли до кибуца Нахшон, где был разбит палаточный лагерь и состоялся "Фестиваль демократии".

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    Организаторы заявляли, что задачей марша является оказание давления на "диктаторские намерения израильского правительства". Они пригласили принять участие в марше всех, кто выступает против реформы юридической системы.

    В пешем марше участвуют сотни людей. Организаторы рассчитывают, что на конечном этапе число участников составит около 10 тысяч. Далеко не все в силах пройти весь путь от Тель-Авива до Иерусалима пешком (это более 50 км, причем идти приходится в гору). Многие следуют по маршруту марша на автомобилях и мотоциклах.

    Планируется завершить марш около здания Кнессета и разбить рядом с ним палаточный городок протеста. Причем организаторы заявляют о намерении оставаться там неопределенное время.

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    В субботу вечером пройдут и традиционные акции протеста по всей стране, самой многочисленной из них всегда оказывается демонстрация в Тель-Авиве.

    Начиная с воскресенья, 23 июля, Кнессет будет обсуждать закон об отмене принципа крайней неприемлемости и голосовать за него. В тот же день состоится демонстрация "Миллион граждан в Тель-Авиве", которую намерены провести сторонники реформы.

    Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж Противники юридической реформы идут пешим маршем из Тель-Авива в Иерусалим. Фоторепортаж
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