ЦАХАЛ готовит поселки на севере Израиля к возвращению жителей. Фото, видео
время публикации: 22 декабря 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 18:08
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Военнослужащие 91-й дивизии участвуют в масштабной операции по наведению порядка в поселках на севере Израиля, в которых находились базы ЦАХАЛа и которые подвергались регулярным обстрелам из Ливана в ходе войны.
В операции участвуют инженерные бригады, Управление тылом и другие силы, дислоцированные в более чем 40 населенных пунктах на севере страны и в местах, где были организованы временные военные лагеря.
Проводимые работы являются частью подготовки к возвращению жителей северных поселков домой.