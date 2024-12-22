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ЦАХАЛ готовит поселки на севере Израиля к возвращению жителей. Фото, видео

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 декабря 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 18:08

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 91-й дивизии участвуют в масштабной операции по наведению порядка в поселках на севере Израиля, в которых находились базы ЦАХАЛа и которые подвергались регулярным обстрелам из Ливана в ходе войны.

В операции участвуют инженерные бригады, Управление тылом и другие силы, дислоцированные в более чем 40 населенных пунктах на севере страны и в местах, где были организованы временные военные лагеря.

Проводимые работы являются частью подготовки к возвращению жителей северных поселков домой.

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