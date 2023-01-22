Встреча Лунного нового года от Азии до Европы. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

22 января наступил новый год по Лунному календарю – год Кролика. Он же год Черного Кролика, год Черного Водяного Кролика, а для кого-то – год Черного Кота.

Наступление нового года по Лунному календарю отмечают не только в странах Азии и не только в азиатских общинах Америки, Европы и Африки.

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В Китае, несмотря на очередную волну эпидемии коронавируса, к празднику были ослаблены карантинные меры. Китай соскучился по торжествам. Но в этом году новогодний праздник не такой красочный, как в докоронавирусную эпоху.

В Европе и Америке зачастую празднование нового года по Лунному календарю проходит более красочно, чем в странах Азии, где наступление нового года сопряжено, прежде всего, с молитвами и поминовением родственников.

В Северной Корее что Лунный новый год, что финансовый новый год встречают стереотипно – толпы граждан в строгом порядке возлагают скромные букеты к подножью гигантских золоченых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.