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    Фоторепортажи

    Встреча Лунного нового года от Азии до Европы. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press

    22 января наступил новый год по Лунному календарю – год Кролика. Он же год Черного Кролика, год Черного Водяного Кролика, а для кого-то – год Черного Кота.

    Наступление нового года по Лунному календарю отмечают не только в странах Азии и не только в азиатских общинах Америки, Европы и Африки.

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    В Китае, несмотря на очередную волну эпидемии коронавируса, к празднику были ослаблены карантинные меры. Китай соскучился по торжествам. Но в этом году новогодний праздник не такой красочный, как в докоронавирусную эпоху.

    В Европе и Америке зачастую празднование нового года по Лунному календарю проходит более красочно, чем в странах Азии, где наступление нового года сопряжено, прежде всего, с молитвами и поминовением родственников.

    В Северной Корее что Лунный новый год, что финансовый новый год встречают стереотипно – толпы граждан в строгом порядке возлагают скромные букеты к подножью гигантских золоченых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

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    Тангеранг, Индонезия Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Тангеранг, Индонезия Куала-Лумпур, Малайзия Бангкок, Таиланд
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