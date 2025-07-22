Актеру Уиллему Дефо – 70. Фотогалерея

Фото: Associated Press

22 июля исполнилось 70 лет популярному американскому актеру Уиллему Дефо.

Он родился в городе Аплтон, штат Висконсин, в многодетной семье хирурга и медсестры. У него английские, французские, немецкие, ирландские и шотландские корни

Учился в Висконсинском университете в Милуоки, но бросил учебу ради гастролей с авангардным театром Theatre X. В кино дебютировал в фильме Кэтрин Бигелоу "Без любви" в 1981 году, в котором исполнил роль главаря банды байкеров. После чего за Дефо прочно закрепилось амплуа антигероя. Всемирную известность актеру принесла роль в военной драме Оливера Стоуна "Взвод", за которую он был номинирован на премию Американской киноакадемии "Оскар". В 1988 году сыграл одну из самых значимых ролей в своей актерской карьере – роль Иисуса в драме Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа". Вторую номинацию на "Оскар" Дефо принесла роль в картине Элиаса Мериджа "Тень вампира". За нее он также был номинирован на "Золотой глобус" и ряд независимых премий. После чего продюсеры франшизы "Человек-паук" пригласили его на роль Зеленого гоблина. В 2017 году за роль в фильме "Проект "Флорида" снова номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". В 2018 году сыграл роль художника Винсента Ван Гога в байопике "Ван Гог. На пороге вечности", за которую получил Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и был номинирован на "Золотой глобус". В 2023 году вышел фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" с Дефо в одной из главных ролей. Фильм завоевал премию "Золотой глобус" и считается одним из претендентов на "Оскар".

Всего за свою карьеру Уиллем Дефо снялся в более чем 100 фильмах, среди которых и блокбастеры, и авторские проекты. Одна из самых знаменитых его ролей – в комедийном боевике "Святые из Бундока" Троя Даффи, который провалился в прокате, но собрал рекордные 50 миллионов долларов, когда вышел на VHS, и стал культовым фильмом поколения.

В январе 2024 года удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде.