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Последствия ракетной атаки из Ирана после поражения американцами ядерных объектов. Фото

Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 12:40

Фото: Associated Press, Flash90, МАДА, полиция Израиля

Утром 22 июня КСИР осуществил массированный ракетный обстрел территории Израиля в стремлении отомстить за поражение американскими ВВС трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо.

По оценкам ЦАХАЛа, из Ирана было выпущено более 35 ракет. некоторые из которых не долетели до израильской территории, большинство были перехвачены. Тем не менее, были прямые попадания.

Причинен ущерб жилым домам в районе Рамат-Авив на севере Тель-Авива и Тель-Авивскому университету, в районе Малибу в Нес-Ционе, в районе Адар в Хайфе.

Десятки раненых, но почти все они пострадали легко, только один – средней тяжести.

Тель-Авив
Тель-Авив
Хайфа
Тель-Авив
Последствия ракетной атаки из Ирана после поражения американцами ядерных объектов. Фото
Хайфа
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