Праздник летнего солнцестояния у древнего Стоунхенджа. Фоторепортаж

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Тысячи людей, многие из которых были одеты в традиционные кельтские костюмы, собрались у Стоунхенджа, чтобы отметить день летнего солнцестояния – самый длинный в году. Восход солнца 21 июня был встречен танцами и радостными возгласами.

Обычно легендарный доисторический памятник закрыт для посещения. Однако дважды в год – на летнее и зимнее солнцестояние – фонд "Английское наследие" открывают доступ для желающих. В эти дни становится видно, что монумент ориентирован точно по солнцу.

Как сообщил фонд, в празднестве участвовали около 20000 человек, и многие тысячи по всему миру следили за прямой трансляцией.

Точное предназначение Стоунхенжда, воздвигнутого несколько тысячелетий назад остается неизвестным – его считают и древней обсерваторией, и друидским святилищем. Любители старины и сейчас проводят здесь языческие обряды, связанные с культом солнца.