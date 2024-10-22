Десантники из 55-й бригады ЦАХАЛа действуют на юге Ливана. Фоторепортаж

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

55-я резервная воздушно-десантная бригада "Ход а-Ханит" (98-я дивизия) действует на юге Ливана, совместно с военно-воздушными силами ликвидируя террористов из подразделения "Радуан".

Бойцы 55-й бригады приобрели боевой опыт за последний год в ходе операции в секторе Газы, а также на границе с Ливаном.

Благодаря их действиям за последние дни на юге Ливана были ликвидированы террористы, уничтожены ракетные установки и склады вооружений "Хизбаллы".