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Десантники из 55-й бригады ЦАХАЛа действуют на юге Ливана. Фоторепортаж

время публикации: 22 октября 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 13:04

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

55-я резервная воздушно-десантная бригада "Ход а-Ханит" (98-я дивизия) действует на юге Ливана, совместно с военно-воздушными силами ликвидируя террористов из подразделения "Радуан".

Бойцы 55-й бригады приобрели боевой опыт за последний год в ходе операции в секторе Газы, а также на границе с Ливаном.

Благодаря их действиям за последние дни на юге Ливана были ликвидированы террористы, уничтожены ракетные установки и склады вооружений "Хизбаллы".

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