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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи23 апреля 2021 г., 07:42

Беспорядки в Иерусалиме: множество пострадавших. Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба полиции, Flash90, Associated Press

Вечером 22 апреля возле Шхемских ворот Старого города Иерусалима сотни молодых мусульман после вечерней молитвы атаковали полицейских, применяя камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Полиция использовала шоковые гранаты и водометы для разгона участников беспорядков.

В это же время около тысячи активистов ультраправых еврейских организаций "Лехава" и "Ла Фамилия" направились с площади "Сафра" в сторону Старого города, намереваясь выразить протест против участившихся случаев насилия в отношении еврейских жителей города со стороны арабов. Среди участников марша был замечен лидер организации Бенци Гопштейн. По дороге к Шхемским воротам активисты "Лехава" скандировали: "Мы сожжем вашу деревню!", "Мы отомстим", "Смерть арабам!".

Полиция преградила дорогу колонне "Лехавы", стараясь не допустить столкновения между арабами и евреями, но остановить беспорядки не удалось. Вновь были применены спецсредства для разгона толпы, в том числе водометы с дурно пахнущей и плохо отмывающейся смесью "Буаш" ("Скунс").

Столкновения в различных районах Иерусалима продолжались ночью. По данным полиции, пострадали десятки людей с разных сторон. Среди пострадавших около 20 полицейских, трое из которых были госпитализированы. Задержаны более 50 подозреваемых в причастности к беспорядкам – арабов и евреев.

"Красный Полумесяц" сообщил о более 100 "пострадавших палестинцах".


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