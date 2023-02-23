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    Фоторепортажи

    Первый год полномасштабной войны в Украине. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    Рано утром 24 февраля 2022 года армия РФ вторглась на территорию Украины, началась полномасштабная война, унесшая за первый год десятки тысяч, а может и сотни тысяч жизней.

    По оценкам ООН, за этот год в результате действий российской армии в Украине погибли более 8000 мирных граждан, в их числе около 500 детей. Но международные наблюдатели признают, что данные о жертвах неполные, только в одном Мариуполе могли погибнуть около 20000 человек.

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    Сведения о потерях армий Украины и РФ противоречивы. По оценкам ряда военных ведомств стран Запада, армия РФ и частные военные компании, действующие против Украины, за первый год войны, потеряли убитыми около 60 тысяч человек (генштаб ВСУ заявляет, что были убиты более 140 тысяч российских военнослужащих). Не меньшие потери могли понести вооруженные силы Украины.

    Многие города и села Украины разрушены. Нанесен огромный ущерб энергетической и дорожной инфраструктуре Украины. Почти 20 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

    Большинство цивилизованных стран открыто встали на сторону Украины, поставляя оружие и боеприпасы, оказывая гуманитарную и иную помощь. Россию поддерживают лишь немногие страны, такие как Иран и Северная Корея.

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    Война продолжается. Армия РФ готовится к весеннему наступлению. ВСУ готовятся к весеннему контрнаступлению. Переговоры не ведутся. Руководство Украины заявляет о стремлении к полному возвращению всех оккупированных территорий, включая Крым. В Кремле называют оккупированные украинские земли "освобожденными" и "исконно русскими".

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