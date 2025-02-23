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Похороны Хасана Насраллы в Бейруте. Фоторепортаж

время публикации: 23 февраля 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 17:45

Фото: Associated Press

Сотни тысяч людей вышли на улицы Бейрута, чтобы проститься с лидером «Хизбаллы» Хасаном Насраллой, ликвидированным израильскими ВВС 27 сентября 2023 года, и его преемником Хашемом Сафи ад-Дином, уничтоженным неделей позже.

Шиитские районы города украшают желтые полотнища группировки и транспаранты с портретами Насраллы и других «шахидов». Собравшиеся скандируют «Смерть Израилю!» и «Смерть Америке!», но им приходится перекрикивать грохот двигателей израильских самолетов, барражирующих над местом проведения церемонии.

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