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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи23 июля 2021 г., 17:40

Церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

В пятницу, 23 июля, в Токио состоялась торжественная церемония открытия XXXII летней Олимпиады, на которую из-за карантинных ограничений было допущено всего 950 зрителей, включая глав 15 государств мира и международных организаций.

Открыли Олимпиаду император Японии Нарухито и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Церемония началась впечатляющим фейерверком и театрализованным представлением.

Была объявлена минута молчания в память о всех жертвах пандемии коронавируса, а также в память об 11 членах израильской олимпийской сборной, погибших в результате теракта на Мюнхенской олимпиаде в 1972 году.

Затем состоялся парад атлетов под национальными флагами. По традиции его открыла делегация Греции – страны, считающейся родоначальником олимпийских игр.

Израиль на церемонии в Токио представляли 33 спортсмена. Знаменосцами сборной были пловец Яков Тумаркин и легкоатлетка Анна Князева-Миненко.

В Олимпиаде принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран.

Отметим, что проведение торжеств по случаю открытия Олимпиады сопровождалось акциями протеста, участники которых считают проведение олимпийских игр в период пандемии коронавируса угрозой для японской нации.


Протесты рядом с Национальным стадионом в Токио во время церемонии открытия Олимпиады Церемония открытия Олимпиады в Токио. Во главе израильской команды Яков Тумаркин и Анна Князева-Миненко
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