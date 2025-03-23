Армия Израиля в Газе: операция "Сила и меч" продолжается. Фото, видео
время публикации: 23 марта 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 16:20
Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы ЦАХАЛа продолжают операцию "Сила и меч", начатую 18 марта. Израильские военные действуют по всему сектору Газы.
Подразделения 252-й резервной бронетанковой дивизии "Синай" и 143-й дивизии "Газа" расширяют зону безопасности на юге и севере, а также в центре сектора, уничтожая инфраструктуру террора, пусковые установки и боевиков.
Задействованы бронетехника, военно-воздушные и военно-морские силы.
Сегодня ЦАХАЛ завершил окружение района Таль ас-Султан в Рафиахе, где будет проведена масштабная "зачистка".