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Армия Израиля в Газе: операция "Сила и меч" продолжается. Фото, видео

время публикации: 23 марта 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 16:20

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают операцию "Сила и меч", начатую 18 марта. Израильские военные действуют по всему сектору Газы.

Подразделения 252-й резервной бронетанковой дивизии "Синай" и 143-й дивизии "Газа" расширяют зону безопасности на юге и севере, а также в центре сектора, уничтожая инфраструктуру террора, пусковые установки и боевиков.

Задействованы бронетехника, военно-воздушные и военно-морские силы.

Сегодня ЦАХАЛ завершил окружение района Таль ас-Султан в Рафиахе, где будет проведена масштабная "зачистка".

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