Актрисе и секс-символу Келли Брук – 45. Фотогалерея

Фото: Associated Press

23 ноября исполнилось 45 лет британской актрисе и фотомодели Келли Брук, которую многие называли секс-символом Соединенного Королевства.

Она родилась в Рочестере (графство Кент, Англия) в малообеспеченной семье. В 17 лет поступила в престижную театральную школу London"s Italia Conti stage school. Поскольку родители не имели возможности платить за ее учебу, Келли подрабатывала моделью и официанткой. Слава пришла к пышнотелой красотке после того, как она стала соведущей телепрограммы "Big Breakfast". Потом Брук ушла с телевидения, но получила множество заманчивых предложений как фотомодель – и вскоре стала "телом Лондона", изображения полуобнаженной Келли можно было встретить повсюду на рекламных плакатах, размещенный в британской столице. Она неоднократно оказывалась в ТОП-10 сексуальных рейтингов мужских журналов, а в 2001-м была названа журналом Maxim самой сексуальной женщиной минувшего XX века.

За 15 лет кинокарьеры (2000-2015) Келли Брук снялась примерно в 30 фильмах и сериалах, не получив никаких профессиональных наград, но завоевав популярность среди зрителей – особенно среди мужчин. Среди фильмов, в которых блистала Брук, можно назвать "Возвращение Джека Потрошителя", "Секс в небольшом городе", "Секс ради выживания", "Моя мама русалка", "Пираньи 3D" и др.

Она не только снималась в рекламе и кино, но также работала в качестве продюсера. Кроме того, Келли является активисткой общества по защите прав животных PETA.

С 2022 года Келли Брук замужем за инструктором по дзюдо Джереми Паризи.