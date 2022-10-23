"Россия – террористическое государство": акция в поддержку Украины в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Примерно 200 человек провели демонстрацию протеста возле министерства главы правительства в Иерусалиме на площади Парижа. Участники демонстрации требовали от властей Израиля усилить помощь Украине, в том числе предоставив ей оружие.

Демонстранты держали плакаты: "Россия – террористическое государство", "Правительство Израиля, не веди переговоры с террористами", "Помогите Украине, остановите Путина" и т.д.\

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Организатором акции выступали "Израильские друзья Украины".

На митинге выступил главный раввин Украины Моше Реувен Асман, призвавший израильское руководство остановить "российский ракетно-беспилотный террор".