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    Фоторепортажи

    "Россия – террористическое государство": акция в поддержку Украины в Иерусалиме. Фоторепортаж

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    Фото: Yonatan Sindel/Flash90

    Примерно 200 человек провели демонстрацию протеста возле министерства главы правительства в Иерусалиме на площади Парижа. Участники демонстрации требовали от властей Израиля усилить помощь Украине, в том числе предоставив ей оружие.

    Демонстранты держали плакаты: "Россия – террористическое государство", "Правительство Израиля, не веди переговоры с террористами", "Помогите Украине, остановите Путина" и т.д.\

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    Организатором акции выступали "Израильские друзья Украины".

    На митинге выступил главный раввин Украины Моше Реувен Асман, призвавший израильское руководство остановить "российский ракетно-беспилотный террор".

    На митинге выступил главный раввин Украины Моше Реувен Асман, призвавший израильское руководство остановить
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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Октября 2022
    Возле резиденции главы правительства состоялся митинг с требованием оказания военной помощи Украине
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