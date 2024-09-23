ВВС Израиля атакуют склады "Хизбаллы" в Ливане: массовая эвакуация. Фоторепортаж

Фото: Associated Press. Видео: ЦАХАЛ

23 сентября ВВС ЦАХАЛа атаковали сотни целей на юге и востоке Ливана, в том числе в десятках километрах от границы Израиля. Минздрав Ливана сообщает о сотнях убитых и более тысячи раненых.

ЦАХАЛ атаковал не только военные объекты "Хизбаллы", но и выявленные разведкой дома, превращенные террористами в склады ракет и беспилотников.

При этом ЦАХАЛ неоднократно выступал с призывами к жителям юга Ливана – эвакуироваться в более безопасные районы. Многие тысячи ливанцев поспешили покинуть свои дома. На дорогах Ливана, при движении с юга на север, возникли автомобильные пробки.

"Хизбалла" также активизировала ракетные обстрелы израильской территории, выпустив множество ракет по Галилее. Некоторые ракеты упали южнее Хайфы.