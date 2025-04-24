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Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж

Война в Украине
время публикации: 24 апреля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 13:00

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka и ГСЧС Украины и Киева

В ночь на 24 апреля 2025 года армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив не менее 70 ракет различных типов и 145 БПЛА. Десятки ракет и беспилотников достигли целей.

Наибольший ущерб был причинен в Киеве, где около десяти людей погибли и свыше 70 получили ранения и травмы. Продолжаются разборы завалов. Причинен ущерб десяткам зданий – жилых и нежилых, гаражам и автомобилям. В Святошинском районе Киева разрушен многоквартирный жилой дом. Повреждения и разрушения жилых домов зафиксированы также в Соломенском, Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах Киева. Повреждены окна помещения станции метро и заведений питания.

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